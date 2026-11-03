Kütahyalı Ahmet Erdem Ay Astana'da dünya madalyası hedefliyor

Kütahyalı milli sporcu dünya sahnesinde Türkiye'yi temsil edecek

Kütahyalı milli sporcu Ahmet Erdem Ay, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye formasıyla mindere çıkacak. Organizasyon 4-9 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Astana'da 60 kilogram kategorisinde mücadele:

Ay, şampiyonada 60 kilogram kategorisinde yarışacak. Milli sporcu, ay-yıldızlı forma altında dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak ve madalya hedeflediğini açıklayan takım kafilesiyle Kazakistan'a hareket edecek.

Avrupa zaferi motivasyon sağladı:

Geçtiğimiz dönemde Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik elde eden Kütahyalı atlet, bu başarıyı dünya şampiyonluğuna taşımayı amaçlıyor. Avrupa şampiyonluğunun verdiği moralin, Astana'daki performansına olumlu yansıyacağı vurgulanıyor.

Milli takımın diğer sporcularıyla birlikte yarışacak Ay için yerel ve ulusal camiadan tebrik ve başarı dilekleri iletildi. Spor çevreleri, Ay'ın elde edeceği dereceyi merakla bekliyor ve ay-yıldızlı bayrağın dünya kürsüsünde dalgalandırılması temennisinde bulunuyor.

Türkiye'yi temsil edecek sporcuların performansı, hem bireysel kariyer hem de milli takımın uluslararası sıralaması açısından önem taşıyor. Ahmet Erdem Ay'ın Astana'daki mücadelesi, Kütahya'da da yakından takip edilecek.

KÜTAHYALI MİLLİ SPORCU AHMET ERDEM AY DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE EDECEK