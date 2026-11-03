Genç futbolcular Lefkoşa'da dostluğu sahaya taşıyacak

KKTC Dostluk Kupası Lefkoşa'da gerçekleşecek

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı iş birliğiyle düzenlenen KKTC Dostluk Kupası, 7-8 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımları ile Lefkoşa, Girne, Gazimağusa/İskele ve Güzelyurt/Lefke karmaları yer alacak.

1975'te yapılan Kıbrıs Barış Kupası'nın anısını hatırlatan turnuva, bu kez genç sporcuların karşılaşmalarına ve aralarında kurulacak kalıcı bağlara odaklanıyor.

turnuva programı:

Turnuva, 7 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray - Lefkoşa Karması maçıyla başlayacak. Aynı gün sahada ayrıca Fenerbahçe - Girne Karması, Beşiktaş - Gazimağusa/İskele Karması ve Trabzonspor - Güzelyurt/Lefke Karması müsabakaları oynanacak. Müsabakalar 25'er dakikalık iki devre üzerinden yapılacak.

7 Kasım günü saat 14.00'te sekiz takımın oyuncularının karma ekipler halinde forma giyeceği gösteri maçı düzenlenecek; bu karşılaşma 10'ar dakikalık iki devreden oluşacak. 8 Kasım Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren sekiz karşılaşmayla turnuva tamamlanacak. Aynı gün, iki ülke kafilelerinin katılımıyla KKTC tanıtım gezisi de gerçekleştirilecek.

bakanın değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonun amacını ve önemini şu sözlerle ifade etti: "Sporun birleştirici gücüyle Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden evlatlarımızı aynı sahada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın kuracağı dostlukları çok kıymetli buluyoruz."

Bak, etkinliğin en güzel hatırasının gençlerin sahada ve saha dışında paylaşacağı kardeşlik olacağını vurguladı ve U15 takımlarıyla katılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin yöneticilerine, teknik ekiplerine ve sporcularına teşekkür etti. Ayrıca iş birliği ve ev sahipliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na şükranlarını sundu.

Organizasyon, hem rekabet hem de dostluk ekseninde Kıbrıs Türk gençliğinin sporla buluşmasını ve yeteneklerinin gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 7-8 KASIM TARİHLERİNDE ANLAMLI BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) ARASINDAKİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARINI SPOR ARACILIĞIYLA GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA, KKTC DOSTLUK KUPASI DÜZENLENECEK.