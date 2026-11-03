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Trabzonspor, Freiburg engelini aşarak Avrupa'da ivmeyi üçe çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde evinde Freiburg'u yenip Avrupa'daki galibiyet serisini üçe çıkararak ilk 8'deki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor, Freiburg engelini aşarak Avrupa'da ivmeyi üçe çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor'un hedefi: evde üçte üç

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırlayacağı Freiburg karşısında Avrupa'daki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer, ilk iki haftayı 6 puanla tamamladı; bu sonuçlar kulübün grup aşamasında iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir zemin oluşturuyor.

avrupa'daki başlangıç ve skorlar:

Karadeniz ekibi turnuvaya, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek başladı. İkinci haftada ise sahasında İskoç temsilcisi Hearts2-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmada takımın toplam gol sayısı 6, kalesinde görülen gol sayısı ise 2 oldu; bu istatistikler Trabzonspor'un hem hücumda hem savunmada sezon başındaki formunun sinyallerini veriyor.

son 16 hedefine giden yol:

UEFA Konferans Ligi formatında grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor; 9-16. sıralar ise play-off turuna katılıyor. Bu çerçevede Freiburg maçı Trabzonspor için sadece bir üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda turnuvadaki yol haritasını şekillendirecek kritik bir randevu niteliği taşıyor.

Mevcut puan tablosunda bordo-mavililer averajla 4. sırada bulunuyor ve Brann ile aynı puan ve averaja sahip. Sahasında taraftar desteğini arkasına alarak kazanmak, Trabzonspor'un puanını 9'a çıkarıp ilk 8 içindeki konumunu pekiştirmesi bakımından büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLAYACAĞI FREİBURG’U MAĞLUP EDEREK...

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLAYACAĞI FREİBURG’U MAĞLUP EDEREK AVRUPA’DA GALİBİYET SERİSİNİ 3 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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