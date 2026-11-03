Trabzonspor, Freiburg engelini aşarak Avrupa'da ivmeyi üçe çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor'un hedefi: evde üçte üç

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırlayacağı Freiburg karşısında Avrupa'daki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor. Bordo-mavililer, ilk iki haftayı 6 puanla tamamladı; bu sonuçlar kulübün grup aşamasında iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir zemin oluşturuyor.

avrupa'daki başlangıç ve skorlar:

Karadeniz ekibi turnuvaya, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek başladı. İkinci haftada ise sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmada takımın toplam gol sayısı 6, kalesinde görülen gol sayısı ise 2 oldu; bu istatistikler Trabzonspor'un hem hücumda hem savunmada sezon başındaki formunun sinyallerini veriyor.

son 16 hedefine giden yol:

UEFA Konferans Ligi formatında grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor; 9-16. sıralar ise play-off turuna katılıyor. Bu çerçevede Freiburg maçı Trabzonspor için sadece bir üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda turnuvadaki yol haritasını şekillendirecek kritik bir randevu niteliği taşıyor.

Mevcut puan tablosunda bordo-mavililer averajla 4. sırada bulunuyor ve Brann ile aynı puan ve averaja sahip. Sahasında taraftar desteğini arkasına alarak kazanmak, Trabzonspor'un puanını 9'a çıkarıp ilk 8 içindeki konumunu pekiştirmesi bakımından büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLAYACAĞI FREİBURG’U MAĞLUP EDEREK AVRUPA’DA GALİBİYET SERİSİNİ 3 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR. (ARŞİV)