Bolvadin'de sıcak başlangıç: müdür Keleş miniklerle bir araya geldi

Atatürk İlkokulu'nda ziyaret

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk mesai gününde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Törenin ardından okul içindeki incelemelerine başladı ve eğitim uygulamalarını yerinde gözlemledi.

Tören ve sınıf ziyaretleri:

Keleş, okulun düzenlediği geleneksel İstiklal Marşı törenine katıldıktan sonra sınıfları tek tek ziyaret etti. Özellikle 1. sınıf öğrencileriyle ders ortamında yakın ilgi gösterip samimi bir sohbet gerçekleştirdi; eğitim hayatına yeni adım atan çocukların heyecanına ortak oldu.

Okul incelemesi ve değerlendirme:

Ziyaretin devamında okulun fiziki alanlarında incelemelerde bulunan Keleş, okul idaresinden yürütülen çalışmalar, sosyal etkinlikler ve genel eğitim-öğretim süreçleri hakkında brifing aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından okul yönetimi ve öğretmenlere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, HAFTANIN İLK GÜNÜNDE ATATÜRK İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.