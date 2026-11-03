Menderes'te suyun siyaha dönmesi ve balık ölümleri köyde alarma yol açtı

Büyük Menderes’te kirlilik iddiası köyleri tedirgin etti:

Denizli’nin Çivril ilçesinin Gökgöl Mahallesi’nden geçen Büyük Menderes Nehri bölümünde son dönemde gözlemlenen balık ölümleri ve suyun renginin siyaha dönmesi, mahalle sakinlerinde endişe yarattı. Vatandaşlar, kirliliğin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki sanayi tesislerinden, özellikle bir meyve suyu fabrikasından nehre atılan atık sulardan kaynaklandığını iddia ediyor.

Yerel yaşam ve tür çeşitliliği tehdit altında:

Mahallede yaşayanlar, nehir ve ona bağlı Işıklı Gölü ekosisteminin zarar gördüğünü belirtiyor. Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki Işıklı Gölü’nün birçok su kuşuna yaşam alanı sağladığı hatırlatılırken, göldeki doğal dengenin bozulmasından endişe ediliyor. 70 yaşındaki Server Ceylan, gölde daha önce ıstakoz, dişli, sazan ve kadife balıkları gibi çeşitlilik olduğunu, ancak yaklaşık 15 yıldır Dinar’dan geldiği iddia edilen kirli su nedeniyle bu çeşitliliğin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin tanıklıkları ve muhtarın çağrısı:

77 yaşındaki Ramazan Ceylan, geçmişte Büyük Menderes’ten 15-20 kilogram ağırlığında balıklar avladıklarını aktararak, şimdi kirlilik yüzünden nehre giremediklerini ifade etti. Gökgöl Mahalle Muhtarı Mehmet Akar ise nehre yıllardır atık bırakıldığını ve yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirterek, "Yıllardır Menderes Nehri’ne atık bırakılıyor. Sesimizi duyuramıyoruz, doğal yaşam katlediliyor" şeklinde konuştu. Akar, balıklar ve nilüferlerin tehdit altında olduğunu, kirliliğin tarımsal sulama yoluyla sofralara kadar ulaşabileceğini ve acil tedbir gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar ayrıca kirliliğin yalnızca göç eden veya yaşamını sürdüren hayvanları değil, aynı zamanda bölgenin sulama suyu kaynaklarını da olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu durumun kamu sağlığı ve tarımsal üretim üzerinde yaratabileceği riske dikkat çekiliyor.

Talep edilen adımlar ve beklentiler:

Bölge halkı, kirliliğin kaynağının belirlenmesi, nehir ve atık su deşarj noktalarından numune alınarak laboratuvar analizleri yapılması ve çevreye zarar verenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istiyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden acil inceleme, şeffaf denetim ve kısa sürede alınacak teknik önlemler talep ediyor; aksi halde Işıklı Gölü ve Büyük Menderes ekosisteminde kayıpların kalıcı hale gelmesinden endişe ediliyor.

Sonuç olarak, Gökgöl Mahallesi ve çevresi halkı, nehirdeki olumsuz değişikliklerin ve balık ölümlerinin araştırılmasını, ilgili kurumların hızlı müdahale etmesini bekliyor.

MENDERES NEHRİ