Konya'da jandarmadan tütün ve alkol kaçakçılığına karşı geniş çaplı operasyon

Konya İl Jandarma operasyonu:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında çok sayıda denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonucunda, jandarma ekipleri önemli miktarda tütün ürünü ve alkollü madde ele geçirerek kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine katkı sağladı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar neticesinde 28 bin 940 paket kaçak sigara ile birlikte 33 bin 770 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22 kilogram tütün, 73 paket nargile tütünü ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler, jandarma envanterine alınarak adli ve idari süreç için teslim edildi.

şüpheliler ve işlemler:

Kaçakçılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldıkları öğrenildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı, benzer caydırıcı operasyonların süreceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER