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Bormio'da genç short trackçilerin tarihi çıkışı

Bormio'da düzenlenen Short Track Genç Dünya Kupası 1'de Türkiye'yi temsil eden gençler, birçok kişisel rekor kırıp çeyrek ve yarı finallere uzandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bormio'da sonuçlar:

İtalya'nın Bormio kentinde 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Short Track Genç Dünya Kupası 1'de Türk milli sporcular, zorlu rakipler karşısında dikkat çeken bir performans sergiledi. Ay-yıldızlı ekip, turnuvada peş peşe kişisel en iyi dereceler (personal best) elde ederek Türk short track tarihinde kayda değer bir çıkış yaptı.

kişisel rekorlar ve öne çıkan dereceler:

Şampiyonada milli sporcuların elde ettiği kişisel en iyi zamanlar şu şekilde bildirildi: Muhammed Doğukan Erdoğan — 1000 m: 1:29.446, 1500 m: 2:18.709; Efsa Polat — 1000 m: 1:35.817; Elzem Taş — 1000 m: 1:35.920; Elif Doğa Derin — 1000 m: 1:38.507; Sude Naz Kahraman — 1000 m: 1:39.264; Mertcan Tayğar — 1000 m: 1:31.463; Yusuf Can Bozdağ — 1000 m: 1:34.316; Berat Efe Dal — 500 m: 42.486.

Bu dereceler, milli sporcuların buz üzerinde hız ve yarış stratejisinde kayda değer ilerleme gösterdiğini ortaya koydu. Organizasyon boyunca her yarışta birkaç sporcunun kendi en iyi süresini geride bırakması, takım içindeki gelişimin somut göstergesi olarak değerlendirildi.

tur aşamaları ve takım performansı:

Ferdi yarışlarda Berat Efe Dal, 1000 metre mesafede çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Muhammed Doğukan Erdoğan ise 1500 metre mesafede yarı finale kadar çıkarak kürsü mücadelesine çok yakın bir performans sergiledi. Takım yarışlarında mücadele eden 2000 metre karışık bayrak takımımız ise organizasyonu Final B'de tamamladı.

Kariyerlerinde ilk kez Genç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayan Muhammed Doğukan Erdoğan, Mertcan Tayğar, Yusuf Can Bozdağ, Elzem Taş, Sude Naz Kahraman, Elif Doğa Derin ve Efsa Polat, sergiledikleri mücadeleyle otoritelerden olumlu not aldı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu performansları nedeniyle sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Ay-yıldızlı ekip, Bormio'daki bu çıkışla kısa vadeli hedeflerini güçlendirerek önümüzdeki organizasyon olan 12-14 Kasım 2026 tarihlerindeki Genç Dünya Kupası 2'ye moralli ve iddialı bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

İTALYA’NIN BORMİO ŞEHRİNDE DÜZENLENEN SHORT TRACK GENÇ DÜNYA KUPASI 1’DE SAHNE ALAN TÜRK MİLLİ...

İTALYA’NIN BORMİO ŞEHRİNDE DÜZENLENEN SHORT TRACK GENÇ DÜNYA KUPASI 1’DE SAHNE ALAN TÜRK MİLLİ SPORCULAR, ORTAYA KOYDUKLARI TARİHİ PERFORMANSLAR VE PEŞ PEŞE KIRDIKLARI KİŞİSEL REKORLARLA GÖZ DOLDURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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