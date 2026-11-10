Bursaspor başkanı Enes Çelik bağışların şeffaflığı için vergi ve denetim çağrısı

Enes Çelik'in açıklaması:

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, isimlerinin açıklanmasını istemeyen bağışçılara ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Çelik, yönetimlerinin döneminde kulübün gelir ve giderlerini sade ve anlaşılır şekilde kamuoyuna sunduklarını, bağış süreçlerinin ise resmi usullere göre yürütüldüğünü vurguladı.

bağışların şeffaflığı ve denetim:

Çelik, kulübe gelen bağışların duyurulduğunu; bağışların valilik onaylı ve sürekli denetlenen bir hesap üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Yönetimin açıklamasına göre gelen bağışların yaklaşık yüzde 95'i bağışçıların isimlerinin paylaşılmasını talep etmiş ve bu isimler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kalan küçük bir bölümün isimlerini gizli tutma gerekçesi ise, bu firmaların birden fazla ilde ticari faaliyet yürütmesi ve başka kulüplerden gelen talepler nedeniyle çekinceleri olarak açıklanmıştır.

Çelik, kulübün mali tablolarını paylaşırken diğer kulüplerin ayrıntılı fakat anlaşılması güç mali raporlarına kıyasla daha sade bir dil kullandıklarını, bu şeffaflık yaklaşımının sorgulanamayacağını ifade etti.

vergi ödemeleri ve maliye bakanına çağrı:

Bursaspor başkanı, futbolculara yapılan peşinat, maaş ve prim ödemelerinin resmî olduğunu ve hem kendi yönetimleri hem de geçmiş dönemlerle birlikte kulübün toplamda 300 milyon TL'yi aşan vergi ödediğini kaydetti. Çelik, gelen eleştirileri, diğer kulüplerin uygulamalarının da incelenmesi gerektiği yönünde cevaplayarak, bu konuda Maliye Bakanı'na çağrıda bulundu.

Çelik ayrıca, futbolculara ve menajerlere sorularak kimin peşinat ve prim ödemelerini elden verdiğinin tespitinin kolay olacağını savundu ve yüzlerce milyon vergi ödeyen kulüplerle aynı şartların eşitlenmesinin hakkaniyet gereği olduğunu söyledi.

Başkanın açıklaması, kulübün şeffaflık iddiasını ve mali disiplinini öne çıkarırken, tartışmanın odağını bağışçıların isimlerinin gizliliği ile diğer kulüplerin ödeme uygulamalarının denetlenmesi gerektiği konusuna taşıdı.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN BAĞIŞÇILARLA İLGİLİ KONUŞTU. 300 MİLYON TL’Yİ AŞAN VERGİ ÖDEMESİNE DİKKAT ÇEKEREK DENETİM ÇAĞRISI YAPTI.