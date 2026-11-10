İç sahada kalesini sağlamlaştıran Kocaelispor yükselişte

Kocaelispor'un iç saha başarısı:

Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı 19 puan ile 7. sırada tamamlayan Kocaelispor, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlılar sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken rakiplerine sadece 2 gol izni verdi. Amedspor'u 2-0, Samsunspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden ekip, Göztepe'ye 1-2 yenilirken Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. İç sahada atılan 6 gol, savunmanın bu dönemdeki etkinliğini ortaya koyuyor.

Deplasman dengesizliği ve genel tablo:

Körfez ekibi deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ve Alanyaspor'u 2-1, Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Kocaelispor; Başakşehir'e 2-0, Galatasaray'a 1-0 ve Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Dış sahada takım 7 gol atarken kalesinde de 7 gol gördü. Sonuç olarak 11 haftada takımın toplam gol sayısı 13, yediği gol ise 9 olarak kayıtlara geçti; bu gollerin 7'si deplasmanda yenildi.

Oyuncular ve öne çıkan isimler:

Kocaelispor'un gol yükünü çeken isim Berkan Kutlu oldu; tecrübeli orta saha oyuncusu attığı 5 golle takımın en skorer ismi konumunda. Daniel Agyei 2 golle onu takip ederken Florian Aye, Makana Baku, Massadio Haidara, Matej Maglica, Metehan Altunbaş ve Show birer gol kaydetti. Savunmadaki başarıda pay sahibi olan ve ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen de takımın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Kocaelispor, geride kalan 11 haftada toplam 5 maçta rakiplerine gol izni vermeyerek sağlam bir iç saha kimliği oluşturdu; bunun dört tanesi taraftar önünde oynanan karşılaşmalarda geldi, deplasmanda ise yalnızca Eyüpspor mücadelesinde kalesini gole kapatabildi. Bu grafik, takımın saha ve seyirci avantajını iyi değerlendirdiğini gösterirken, deplasmandaki dengesizlikler üzerinde çalışılması gerektiğini işaret ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 11. HAFTAYI 19 PUANLA 7. SIRADA TAMAMLAYAN KOCAELİSPOR, SAHASINDA OYNADIĞI 5 KARŞILAŞMADA KALESİNDE YALNIZCA 2 GOL GÖRDÜ.