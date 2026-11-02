Bornova otogarında çantasında üç ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bornova otogarında arama

İzmir'in Bornova ilçesindeki otogarda düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin sırt çantasında üç adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

operasyon ve arama:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince suç unsurlarının önlenmesine yönelik ortak çalışmalar yürütüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında otogarda denetim gerçekleştiren ekipler, şüpheli bir şahsın çantasında arama yaptı.

gözaltı işlemi:

Aramada üç tabanca bulunması üzerine, S.B. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDEKİ OTOGARDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ŞÜPHELİ ŞAHSIN SIRT ÇANTASINDA ÜÇ ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.