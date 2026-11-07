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Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı

Senoz Vadisi'nde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 13 sınıfta 122 sporcu yarıştı; ilk gün 1,2 km'lik ekstrem etap tamamlandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı

Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi, Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk gününe ev sahipliği yaptı. Organizasyonun açılış etabı, zorlu arazi koşullarında yapılan çekişmeli yarışlara sahne oldu.

katılımcı profili ve sınıflar:

Şampiyonada toplam 13 farklı sınıfta mücadele edildi ve organizasyona 122 sporcu katıldı. Enduro branşında 102 sporcu yer alırken bunlardan 4'ü kadın ve 3'ü Gürcistan temsilcisiydi. ATV kategorisinde ise 20 sporcu yarıştı. Yarışlar, EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde yapıldı.

parkur özellikleri ve yarış programı:

Sporcular ilk gün 1,2 kilometrelik ekstrem parkurta ter döktü. Parkurda toprak, su, taş ve çamur gibi doğal engeller bulunurken, etaplar Senoz Vadisi'nin doğal koşullarında hız ve dayanıklılık testi niteliğindeydi. Yarışlar canlı yayınlarla izleyicilere ulaştırıldı. Organizasyon, iki gün sürecek olup final günü 8 Kasım Pazar günü koşulacak 52 kilometrelik Uzundere orman ve dere etabı ile sona erecek.

organizasyon ve spor turizmine katkı:

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Bu organizasyon bu yıl ikinci kez düzenlenerek kentin ulusal motor sporları takvimindeki yerini güçlendirdi. Etkinlik, 2023 yılında "Spor Turizminde Marka Şehir Rize" temasıyla düzenlenen Rize Spor Turizmi Çalıştayı hedefleri kapsamında hayata geçirilen projelerle örtüşüyor ve Çayeli ile Senoz Vadisi'nin spor turizmi destinasyonu olarak tanıtılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

İlk günün tamamlanmasıyla gözler ikinci güne çevrildi; sporcular Uzundere etabında yerel arazi koşullarında son derece teknik ve uzun bir parkurda mücadele edecekler.

RİZE&#039;NİN ÇAYELİ İLÇESİNE BAĞLI SENOZ VADİSİ&#039;NDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV...

RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNE BAĞLI SENOZ VADİSİ'NDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI'NDA İLK GÜN YARIŞLARI TAMAMLANDI. 13 FARKLI SINIFTA TOPLAM 122 SPORCUNUN KATILDIĞI ŞAMPİYONA, ZORLU PARKURLARDAKİ ÇEKİŞMELİ MÜCADELELERE SAHNE OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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