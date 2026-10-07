Bornova'da uyuşturucu ticaretine darbe: evde binlerce hap, silah ve 113 bin lira bulundu

operasyon detayları:
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kızılay Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda aranan şüpheli yakalanarak olay yerinde inceleme başlatıldı.
ele geçirilenler ve miktarları:
Aramalarda; 1.665 adet uyuşturucu nitelikli hap, 24 gram skunk esrar, 13 adet ekstazi hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 171 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin lira ele geçirildi.
şüpheli ve yasal süreç:
Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.
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