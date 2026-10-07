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Bornova'da uyuşturucu ticaretine darbe: evde binlerce hap, silah ve 113 bin lira bulundu

İzmir Bornova'da bir eve düzenlenen operasyonda 1.665 uyuşturucu hap, skunk, ekstazi, ruhsatsız tabanca ve 113 bin lira ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bornova'da uyuşturucu ticaretine darbe: evde binlerce hap, silah ve 113 bin lira bulundu

operasyon detayları:

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kızılay Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda aranan şüpheli yakalanarak olay yerinde inceleme başlatıldı.

ele geçirilenler ve miktarları:

Aramalarda; 1.665 adet uyuşturucu nitelikli hap, 24 gram skunk esrar, 13 adet ekstazi hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 171 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin lira ele geçirildi.

şüpheli ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EVE GERÇEKLEŞTİRİLEN BASKIDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE...

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EVE GERÇEKLEŞTİRİLEN BASKIDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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