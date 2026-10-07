Bornova'da uyuşturucu ticaretine darbe: evde binlerce hap, silah ve 113 bin lira bulundu

İzmir Bornova'da bir eve düzenlenen operasyonda 1.665 uyuşturucu hap, skunk, ekstazi, ruhsatsız tabanca ve 113 bin lira ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.