Muğla, yükseköğretim mezunlarını özel sektöre kazandırmada Türkiye lideri

Muğla Çalışma ve İş Kurumu 2026 yılının ilk dokuz ayında öne çıktı

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2026 yılının ocak-eylül döneminde yürüttüğü istihdam çalışmalarıyla öne çıktı. Kurum, özel sektörde 6 bin 788 yükseköğretim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık ederek Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı. Aynı dönemde il genelinde toplam 33 bin 793 kişi istihdama kazandırıldı.

İstihdam rakamları:

Yılın ilk dokuz ayında elde edilen veriler, Muğla'da hem nitelikli işgücüne hem de genç istihdamına yönelik yoğun bir çabanın sonucu olarak değerlendiriliyor. Özellikle 15-24 yaş grubunda, özel sektörde işe giren genç sayısı 13 bin 38 olarak kaydedildi. Bu sayılar, ildeki istihdam politikalarının gençleri ve yükseköğretim mezunlarını iş gücü piyasasına etkin biçimde dahil ettiğini gösteriyor.

Kariyer desteği ve gençlik programı:

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, gençlerin eğitim süreçlerinden itibaren iş dünyasına hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Altınok, üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kariyer danışmanlığı, İş Kulübü eğitimleri ve Çalışma ve İş Kurumu Gençlik Programı ile çok yönlü destek sağlandığını belirtti.

Gençlik Programı kapsamında öğrenciler, kendi kampüslerinde mesleki deneyim kazanma imkânı buluyor; ders programlarını aksatmayacak şekilde esnek planlanan uygulama ile öğrencilere finansal destek de veriliyor. Programın amacı, gençlerin iş disiplini ve tecrübe edinerek çalışma hayatına daha donanımlı başlamalarını sağlamak olarak açıklandı. Programın mevcut eğitim-öğretim dönemi boyunca kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

Muğla örneği, yerel düzeyde yürütülen hedefe yönelik çalışmaların kısa sürede somut sonuçlar üretebildiğini gösterirken, kurumun uyguladığı modelin benzer iller için referans oluşturma potansiyeli bulunuyor. Yerel aktörlerle koordinasyon, gençlere yönelik erken kariyer müdahaleleri ve özel sektörle yakın ilişki, alınan pozitif sonuçların temel unsurları olarak öne çıkıyor.

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILININ İLK 9 AYINDA ÖZEL SEKTÖRDE 6 BİN 788 YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNUNUN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE ARACILIK ETTİ.