Samsun'da kış trafikte önlem şartı: lastik ve ekipman hayat kurtarıyor

Samsun'da kış sürüşü uyarısı:

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin kış lastiği kullanması ve araç bakımlarını zamanında yaptırması gerektiğini belirtti. Ergör, kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ifade etti.

kış lastiği kullanımının önemi:

Ergör, kış lastiklerinin 7 derecenin altında kalan sıcaklıklarda; ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağladığını söyledi. Bu özelliklerin, kış şartlarında kazaların önlenmesine yüksek katkı sunduğunu vurguladı.

araç ekipmanları ve cezai uygulama:

Sürücülerin kış öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini belirten Ergör, lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca araçlarda zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi ekipmanların bulundurulması gerektiğini hatırlattı. Bu ekipmanların araçta bulunmaması hâlinde sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunduğuna dikkat çekti.

karlı yollarda sürüş teknikleri:

Karlı havalarda takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerektiğini belirten Ergör, gaz ve fren pedallarına yumuşak basılması ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınılması uyarısında bulundu. Manuel araçlarda debriyaj pedalının dikkatli kullanılması gerektiğini, otomatik araçlarda ise hızlanmalarda gaz pedalına sonuna kadar basılmaması ve buzlu ile karlı yokuşlarda motorun frenleme gücünden faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Ergör ayrıca emniyet kemerinin önemine değinerek, araca biner binmez emniyet kemeri takılmasının şart olduğunu ve emniyet kemerinin ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlediğini hatırlattı. Araç kullanırken cep telefonu ile kesinlikle görüşme yapılmaması gerektiğini, telefon kullanımının şehir içi ve şehirlerarası yollarda kazalara ve ölümlü vakalara yol açtığını vurguladı.

Camların buğulanmasına karşı tedbir alınması, kayma ve patinaj riskine karşı zincir kullanılmasının önemine değinen Ergör, camlar buğulandığında yan camların hafifçe aralanarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesini önerdi. Öndeki aracın izinden gitmenin patinaj riskini azaltabileceğini belirterek, vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin en güvenli yol olduğunu da ifade etti.

KIŞ LASTİKLERİ 7 DERECENİN ALTINDAKİ SICAKLIKLARDA, ISLAK, KARLI VE ÇAMURLU ZEMİNLERDE YAZ LASTİKLERİNE GÖRE DAHA İYİ YOL TUTUŞU VE GÜVENLİK SAĞLIYOR