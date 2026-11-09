Denizli'de nabız oksimetreyle yenidoğanlarda kritik kalp taraması başladı

Denizli'de kritik doğuştan kalp hastalıkları taraması uygulamaya girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları (KDKH) Tarama Programı, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Denizli'de uygulanmaya başlandı. Program kapsamında ilde doğum yapılan tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde dünyaya gelen yenidoğanlara, taburculuk öncesinde nabız oksimetre ile tarama yapılıyor.

tarama yöntemi ve hedefleri:

Uygulama, bebeğin canını acıtmayan, girişim gerektirmeyen ve kısa sürede tamamlanan nabız oksimetre yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle, doğum sonrası ilk günlerde belirti vermeyebilen ve rutin fizik muayeneyle tespit edilemeyen kritik doğuştan kalp hastalıklarının erken dönemde saptanması amaçlanıyor. Erken tanı sayesinde gerekli tedavi süreçlerinin zamanında başlatılması ve bebek ölümleri ile engellilik riskinin azaltılması hedefleniyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, programın Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamına eklendiğini hatırlatarak, ülke genelinde Aralık 2006'dan beri yürütülen tarama çalışmalarının kapsamının zaman içinde genişlediğini belirtti. Öztürk, 'Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında topuk kanı ile yapılan testlere 2022 yılında Spinal Müsküler Atrofi (SMA) da eklenmişti; şimdi de doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı için KDKH taraması başlatıldı' dedi.

Denizli'de uygulama ve ilk iki ay verileri:

Programın başlatıldığı tarihten itibaren Denizli'de taramalar tüm doğum yapılan sağlık kurumlarında rutin olarak uygulanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, uygulamanın ilk iki aylık döneminde toplam 1.131 yenidoğan tarandı; bu sayı Eylül ayında 431, Ekim ayında ise 700 olarak kaydedildi.

Yetkililer, taramanın erken tanı ve hızlı müdahale açısından hayati önem taşıdığını vurgularken, ailelere taburculuk öncesi yapılan bu basit ve ağrısız taramaya olumlu yaklaşmaları çağrısında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİDOĞAN BEBEKLERDE HAYATİ RİSK OLUŞTURAN KRİTİK DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARININ ERKEN TANISI AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KRİTİK DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI (KDKH) TARAMA PROGRAMI, 1 EYLÜL 2026 TARİHİ İTİBARIYLA DENİZLİ’DE UYGULANMAYA BAŞLANDI.