Vali Çağatay'dan KTSO'da kent ekonomisine odaklı işbirliği çağrısı

görüşmenin gündemi:

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'na iadei ziyarette bulunarak oda yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette KTSO Başkanı Ömer Ayar ve Meclis Başkanı Murat Sönmez tarafından karşılanan Vali Çağatay'a Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da eşlik etti.

Toplantıda öncelikli olarak Karabük’ün ekonomik ve ticari yapısı, mevcut sanayi altyapısı ile kent ekonomisinin gelişimine yönelik kısa ve orta vadeli beklentiler ele alındı. Görüşmede ayrıca iş dünyasının finansal ve altyapısal ihtiyaçları ile bölgede sağlanabilecek istihdam olanakları konuşuldu.

oda faaliyetleri ve beklentiler:

KTSO Başkanı Ömer Ayar ve Meclis Başkanı Murat Sönmez, odanın yürüttüğü projeler, üyelere yönelik hizmetler ve öncelikli sektörlere dair yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çağatay'a bilgi verdi. Oda yönetimi, üye odaklı uygulamalar ve kent ekonomisini canlandırmaya yönelik adımları paylaştı.

Vali Oktay Çağatay görüşmede, Karabük'ün üretim, istihdam ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesinde iş dünyasının belirleyici rolü olduğunu vurguladı ve oda yönetimine çalışmalarında başarı dileğinde bulundu. Toplantı, kent ortaklığı ve kamu-özel sektör koordinasyonunun güçlendirilmesi yönünde uzlaşıyla tamamlandı.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASINA (KTSO) BAŞKANI ÖMER AYAR İLE KTSO MECLİS BAŞKANI MURAT SÖNMEZ'E İADEYİ ZİYARETTE BULUNDU.