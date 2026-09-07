Bosna Hersek Mladiç töreninin ardından Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye çekti

Karar ve uygulama:

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konaković, Sırbistan’da soykırım suçlusu Ratko Mladić’in askeri törenle defnedilmesinin ardından ülkesinin Sırbistan ile diplomatik ilişkilerini en alt seviyeye indirme kararı aldığını açıkladı. Karar kapsamında Belgrad Büyükelçiliği’nden, büyükelçi ve konsolos dışındaki tüm personel geri çekilecek.

Konaković, büyükelçi Aleksandar Vranješ ve konsolosun geri çağrılmasının Devlet Başkanlığı Konseyi yetkisinde olduğunu belirterek, bunun dışında çekebilecekleri herkesi geri çekeceklerini söyledi. Konsolosluk hizmetlerinin Zagreb, Podgorica, Novi Pazar ve başka noktalara aktarılacağı ifade edildi.

Konaković’in tutumu ve sınırlı yetkiler:

Konaković, basın karşısında "Elimden gelseydi, Sırbistan’la diplomatik ilişkileri derhal keserdim" dedi. Ancak yetkilerinin sınırlı olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki haftalarda ilişkileri asgari düzeye çekmek için yoğun çalışacağını belirtti.

Bakan, ilişkiler değişene dek Sırbistan ile ikili görüşme yapılmayacağını; çok taraflı toplantılara ise Bosna Hersek çıkarları gereği katılacağını, ancak Sırbistan temsilcileri olduğunda yapılanları dile getireceğini söyledi. Ayrıca, kendi görev süresince Sırbistan’la ekonomik iş birliği veya benzeri görüşmelerin yapılmayacağını vurguladı.

Sırbistan’daki savaş suçu şüphelileri ve iddialar:

Konaković, Sırbistan’ın Hırvatistan, Bosna Hersek ve Kosova’da savaş suçu işlediğinden şüphelenilen üç binden fazla kişiyi koruduğunu ve bu kişilerin toplum nezdinde himaye edildiğini savundu. Bu sayının 2016 verisine dayandığını, muhtemelen bugün daha yüksek olduğunu söyledi.

Konaković örnek olarak Tuzla’daki Kapija katliamından sorumlu Novak Đukić ile Bosna Hersek’te dava açılmış olan ve Novi Sad’da çalışan gastroenteroloji uzmanı Duško Kornjača’yı adlandırdı. Bu kişilerin, iddiaya göre; öldürme, zulüm, tecavüz, kundaklama ve yüz binlerce kişinin sürgün edilmesinde sorumlu olduğunu öne sürdü.

Diplomatik temaslar ve yaptırım çağrısı:

Bakan, AB üyeleri, ABD, İngiltere ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle diplomatik temasların yoğunlaştırılacağını ve birçok ülkeye mektuplar gönderileceğini duyurdu. Konaković, "AB, bugünkü cenazeye katılanlara ve Aleksandar Vučić dahil organizatörlere yaptırım uygulamazsa, savunduğu ilkelere gerçekten inanmadığını göstermiş olur" şeklinde konuştu.

Konaković ayrıca, Mladić’in cenazesine Sırbistan hükümetinden birçok yetkilinin katıldığını ve organizasyonun baş sorumlusu olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'i işaret etti.

Mladić’in hüküm ve ölümü:

Ratko Mladić, 1995’te Srebrenitsa Soykırımı’ndan dolayı 22 Kasım 2017’de Birleşmiş Milletler’in Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmış; Temyiz Dairesi ise 2021’de mahkumiyeti onamıştı. Mladić, 27 Ağustos’ta Lahey’de tutuklu bulunduğu hapishanede 84 yaşında ölmüştü.

Konaković son olarak, "Biz bu vatanı savunmak için ağır bir bedel ödedik" diyerek 1990’ların acılarından ders alındığını ve aynı dönemin uygulamalarının tekrarına izin verilmeyeceğini belirtti.

BOSNA HERSEK SIRBİSTAN İLE İLİŞKİLERİ EN ALT SEVİYEYE İNDİRME KARARI ALDI