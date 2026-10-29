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Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı

Çorum'da Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri, 29 Ekim'de Budakören Şelalesi kayalıklarında 60 metre inerek dev Türk bayrağını dalgalandırdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir araya gelen dağcılar, Budakören Şelalesi bölgesindeki kayalıklarda etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri Abdullah Alkaç, Onur Emniyet ve Cevdet Dağ, kayalıklardan 60 metre aşağı inerek dev Türk bayrağını açtı ve dalgalandırdı.

etkinliğin gerçekleştiği alan:

Merkez ilçeye bağlı Budakören köyü mevkiinde bulunan Budakören Şelalesi çevresindeki dik kayalıklar, görsel açıdan dikkat çeken bir zemin oluşturdu. Sporcular, alana ulaşarak kayalık hattı boyunca iniş yaptı ve bayrağı uygun bir noktada açarak Cumhuriyet coşkusunu doğaya taşıdı.

dağcıların amacı ve kutlama:

Etkinlik, 29 Ekim anısına düzenlenen sembolik bir kutlama niteliğindeydi. Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünü sahada, doğa içinde göstermek ve dikkat çekici bir görsel sunmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdi. Organizasyonda adı geçen sporcuların inişi ve bayrağın açılması, bölgedeki kutlama atmosferine farklı bir renk kattı.

Olayın güvenlik, izleyici sayısı veya resmi açıklamalara ilişkin ek detaylar kaynak metinde yer almadı; etkinlik, verilen bilgiler doğrultusunda kayalık alanda gerçekleştirildi ve başarılı biçimde tamamlandı.

ÇORUM&#039;DA DAĞCILIK EKİBİ TÜRK BAYRAĞINI KAYALIKLARDA DALGALANDIRDI

ÇORUM'DA DAĞCILIK EKİBİ TÜRK BAYRAĞINI KAYALIKLARDA DALGALANDIRDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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