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Boyabat'ta yeni okul: öğrenciler için modern eğitim alanı hedefleniyor

TOBB tarafından Boyabat'ta inşa edilen yeni okulun çalışmaları sürüyor; İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan sahada inceleme yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Boyabat'ta yeni okul: öğrenciler için modern eğitim alanı hedefleniyor

yeni eğitim binasında son durum

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen yeni okul inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

yerinde inceleme ve bilgilendirme:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Özkan, inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden devam eden işler hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret sırasında proje ekibiyle görüşmeler gerçekleştirildi ve çalışmaların koordinasyonu ele alındı.

hedefler ve süreç:

Yeni eğitim kurumu, öğrencilere daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim imkânı sunmayı hedefliyor. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü, okulun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

Yetkililer, inşaatın ilerleyişini yakından takip etmeye devam edeceklerini ve projenin bölge eğitimine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN OKUL İNŞAATINDAKİ ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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