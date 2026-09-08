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Mardin'de devlet destekli ilk oyun atölyesi gençleri e-spor ve yazılıma hazırlıyor

Mardin'de DİKA'nın SEECO Projesiyle açılan Yazılımcı Girişimcilik ve E-Spor Merkezi, gençlere oyun geliştirme, 3D modelleme ve e-spor eğitimleri sunuyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mardin'de devlet destekli ilk oyun atölyesi gençleri e-spor ve yazılıma hazırlıyor

Mardin'de yeni bir merkez: kamu destekli ilk oyun atölyesi:

Türkiye'nin kamu kurumları nezdindeki ilk oyun girişimcilik atölyesi olma özelliğini taşıyan merkez, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından, SEECO Projesi kapsamında Mardin'de hizmete başladı. Proje, Avrupa Birliği finansmanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülüyor.

Merkez, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Mardin Gençlik Merkezi'nde faaliyet göstererek bölgedeki gençler için yeni öğrenme ve üretme alanları oluşturuyor.

Gençlere sunulan eğitim ve imkanlar:

Merkezde yazılım, oyun geliştirme, 3D modelleme ve tasarım alanlarında atölye çalışmaları düzenleniyor. Aynı zamanda e-spor odaklı eğitimler, takım çalışması ve dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik programlarla gençlere hem teknik hem de sosyal yetkinlikler kazandırılmaya çalışılıyor.

Bu yapı, gençlerin sadece rekabetçi oyun deneyimi elde etmesini sağlamıyor; stratejik düşünme, iletişim ve teknoloji okuryazarlığı gibi alanlarda da gelişim fırsatları sunuyor.

BRX MSM Esports buluşması ve yerel e-spor ekosistemi:

Merkezde ayrıca Mardin'in ilk e-spor takımı BRX MSM Esports ağırlanarak takımın tecrübeleri üzerine bir değerlendirme yapıldı. Takım, Türkiye genelinde düzenlenen PUBG MOBILE National Championship turnuvasında yarı final etabını başarıyla tamamlayıp finale yükselmişti ve buluşmada bu başarıdan elde edilen dersler paylaşıldı.

Toplantıda, şehirde ve bölgede düzenlenebilecek turnuvalar, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik modelleri, organizasyon planlaması ve e-spor ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik iş birliği fırsatları ele alındı. Gençlerin potansiyelinin desteklenmesi, yarışmacı performansın ötesinde kapsamlı bir gelişim yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildi.

Yetkililer, merkezi ve takımla yürütülen çalışmaların Mardin'i ve çevresini e-spor alanında daha güçlü bir konuma taşımaya katkı sağlayacağını belirtti. Gerçekleştirilen buluşmanın, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler için önemli bir başlangıç olduğu vurgulandı.

MARDİN&#039;DE TÜRKİYE&#039;NİN İLK KAMU DESTEKLİ OYUN GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ GENÇLERİ...

MARDİN'DE TÜRKİYE'NİN İLK KAMU DESTEKLİ OYUN GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ GENÇLERİ BULUŞTURUYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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