Yeşilay yönetimi belediye kanadında projelerini sundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde faaliyetlerine başlayan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Boyabat İlçe Başkanlığı yeni dönem çalışmalarına destek arayışıyla Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Başkan Faruk Erdem ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, ilçede yürütülecek bağımlılıkla mücadele programları ve sosyal projeler masaya yatırıldı.

ziyaretin odağı: farkındalık ve gençlik

Toplantıda, özellikle gençlerin ve toplumun farklı kesimlerinin bağımlılıklardan korunması için planlanan farkındalık çalışmaları ön plana çıktı. Başkan Faruk Erdem yürütmeyi planladıkları etkinlikler, eğitim programları ve toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik projeler hakkında bilgi vererek kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yaptı.

belediyenin rolü ve taahhüdü:

Hasan Kara ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Yeşilay Boyabat yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi ve belediye olarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede yerel yönetim ile sivil toplum arasında kurulacak iş birliğinin, saha etkinlikleri ve sosyal projelerin etkinliğini artıracağına dikkat çekildi.

Görüşme, ilçede değişik paydaşların bir araya gelerek bağımlılıkla mücadeleyi ortak sorumluluk haline getirme çabasını somutlaştırdı. Taraflar, ilerleyen dönemde ortak kampanyalar ve yerel ölçekli programlar için planlama ve kaynak paylaşımı konularında fikir alışverişini sürdüreceklerini bildirdi.

YEŞİLAY BOYABAT İLÇE BAŞKANI FARUK ERDEM VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BOYABAT BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.