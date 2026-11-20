Karabük'te eğitimde bütüncül yaklaşım: erdem, başarı ve ortaklık vurgusu

Karabük Eğitime Destek Platformu'nun Kasım ayı koordinasyon toplantısı Karabük Öğretmenevi ve ASO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Karabük Valisi Oktay Çağatay, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Platform Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Görüşmelerde akademik ve kitlesel başarının artırılması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi ile milli ve manevi değerler eğitiminin güçlendirilmesi gibi temel hedefler detaylandırıldı. Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar ve ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

sunumlar ve vurgulanan yaklaşımlar:

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Karabük'te yürütülen eğitim faaliyetlerini gösteren tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde benimsenen 'erdem-değer-eylem' anlayışının, akademik başarı ile birlikte milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmede merkezi bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

bağımlılıkla mücadele ve ortak çalışmalar:

Toplantıda ayrıca Yeşilay temsilcileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Çocuklar ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik eğitim programları ve kurumlar arası iş birliğiyle yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Karabük Eğitime Destek Platformu toplantısı, il ve ilçelerde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve eğitim niteliğinin artırılmasına, milli-manevi değerlerin güçlendirilmesine yönelik önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

KARABÜK EĞİTİME DESTEK PLATFORMU KASIM AYI KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.