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Bozüyük'te operasyon: 1 kişi gözaltında, tabanca ve 16 fişek ele geçirildi

Bozüyük'te düzenlenen operasyonda 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 1 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te operasyon: 1 kişi gözaltında, tabanca ve 16 fişek ele geçirildi

operasyon bilgileri:

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında suç unsurlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 adet tabanca ile 16 adet fişek yer aldı.

şüpheli ve soruşturma:

6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

BİLECİK&#039;TE TABANCA VE 16 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK'TE TABANCA VE 16 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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