Bozüyük'te operasyon: 1 kişi gözaltında, tabanca ve 16 fişek ele geçirildi

operasyon bilgileri:
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında suç unsurlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.
ele geçirilen malzemeler:
Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 adet tabanca ile 16 adet fişek yer aldı.
şüpheli ve soruşturma:
6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
BİLECİK'TE TABANCA VE 16 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
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