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Boyraz uyarıyor: komite kaydırmalarıyla seçim kazanılmaz

MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, komite üyeliklerinin kaydırılmasıyla seçim kazanılamayacağını savundu; değişimin sahada, sandıkta gerçekleşeceğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Elif Demir

Boyraz uyarıyor: komite kaydırmalarıyla seçim kazanılmaz

msto seçimlerine ilişkin boyraz'ın uyarısı:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, yaklaşan oda seçimleri öncesinde listeler ve komite üyelikleri üzerinden yapılan hesaplara tepki gösterdi. Boyraz, bazı kesimlerin üyelerin yerlerini değiştirerek komitelerde sayısal üstünlük sağlamaya çalıştığını iddia etti.

boyraz'ın iddiaları:

Boyraz süreci sert ifadelerle değerlendirdi: "Oy kullanılacak komitelerde üye yerlerini değiştirerek seçim kazanacaklarını sanıyorlar... Yetmez mi. Seçimle masa başında oynamayın. Malatya artık değişim istiyor. Türlü hilelerle bunu değiştiremezsiniz. Üyelerimizin bize ve ekibimize olan güveninin her geçen gün büyümesi birilerini tedirgin ediyor. Rakip listenin az oy alacağını ve kaybedeceğini düşündüğü meslek komitelerine, kendilerine oy verebileceğinden emin oldukları üyeleri başka gruplardan kaydırarak komitelere sayısal üstünlük sağlamanın hesabını yapıyorlar. Yapmayın! Seçim masada değil, sahada kazanılır".

adaylığın mesajı ve kampanya vurgusu:

Boyraz, bu tür masa başı oyunları ve liste manevralarının oda üyelerinin özgür iradesini ipotek altına alamayacağını belirtti. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Boyraz, tüccar, esnaf ve sanayicinin gerçek bir değişim talep ettiğini vurguladı.

Boyraz, sahadan aldıkları destek ve güven sayesinde ekipleriyle yollarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, tüm bu hamlelere en net cevabın seçim günü sandıkta verileceğini kaydetti.

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Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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