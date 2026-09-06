kayıplar aranırken 554 metredeki enkazın akıbeti teknik rapora bağlandı

olayın son durumu ve yürütülen çalışmalar:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında sekizinci güne girildiğini ve müdahalenin kesintisiz olarak 7/24 sürdüğünü açıkladı. Üstel, şu ana kadar 5 naaşa ulaşıldığını, halen 15 kayıp kişinin arama-kurtarmalarının devam ettiğini söyledi.

Günün tarama faaliyetlerinde yeni bir naaşa ulaşılamadığını aktaran Üstel, bölgede görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başbakan, arama çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle bölgeye giderek, ekiplerin faaliyetlerini yerinde gözlemlediklerini ifade etti.

554 metredeki enkazın çıkarılması için yürütülen teknik inceleme:

Üstel, olayın en kritik teknik sorularından biri olan ve kamuoyunda da yoğun ilgi gören 554 metre derinlikteki Filo Jet enkazının denizden çıkarılmasının mümkün olup olmadığı konusuna ilişkin de bilgi verdi. Bu konuda soru işaretlerini gidermek amacıyla konuyla ilgilenen Türkiye'deki 5-6 firma ile temasa geçildiği ve bu firmaların teknik personelinin KKTC'ye gönderildiği belirtildi.

Gönderilen uzman ekipler, TCG Alemdar üzerinde incelemeler yaptıktan sonra rapor hazırlık sürecine başladılar. Üstel, bu teknik çalışmaların sonucunda hazırlanan raporun, enkazın çıkarılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığını açıkça ortaya koyacağını duyurdu.

raporun alınması, değerlendirme ve teşekkür:

Hazırlanmakta olan detaylı teknik raporun yarın akşama kadar tamamlanacağı bilgisini veren Üstel, raporu bizzat almak üzere yarın İstanbul'a gidip sonrasında da Ankara'ya geçeceğini belirtti. Raporun Ankara'da Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile en üst düzeyde görüşülerek değerlendirileceğini ve böylece enkazın çıkarılabilirliği konusundaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılacağının altını çizdi.

Konuşmasının sonunda Üstel, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarına teşekkür etti. Başbakan, Alemdar ve Işın gemilerinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarını iletti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, ŞU ANA KADAR 5 NAAŞA ULAŞILDIĞINI VE 15 KAYBIN İSE ARANDIĞINI BELİRTİRKEN, ENKAZIN ÇIKARILMASININ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN DETAYLI RAPORUN YARIN AKŞAMA KADAR HAZIRLANACAĞINI SÖYLEDİ.