tören ve katılımcılar:

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara büro muhabiri Furkan Doğan, Betül Şüheda İhmal ile hayatını birleştirdi. Yenimahalle ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törende genç çift, salonu dolduran konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Törene aileler, yakın dostlar ve mesai arkadaşları katılırken, İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci de programda yer aldı. Davetliler gün boyunca çiftin mutluluğunu paylaştı ve tören samimi bir atmosferde geçti.

çiftin mesajları:

Damat Furkan Doğan mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çok güzel bir gün oldu. Rabbim evliliğimizi hayırlı, uğurlu etsin. İnşallah hayırlı nesiller, çocuklarımız olur. Güzel günlerimiz olur. İkimize, sağlık ve güzel bir ömür diliyorum. Katılan herkese de yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum".

Gelin Betül Şüheda İhmal ise duygularını şöyle ifade etti: "Tüm sevdiklerimizi bugün burada görmek bizi çok mutlu etti. Hepiniz iyi ki geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz". Konuklar çiftin iyi dileklerini ileterek yeni evlilere mutluluklar diledi.

Gün boyunca süren kutlamalarda çiftin yakın çevresi ve meslektaşları desteğini gösterdi; törende havanın sıcaklığıyla beraber dostane sohbetler ve kutlamalar öne çıktı.

İHA muhabiri Furkan Doğan'ın mutlu günü