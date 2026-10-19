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Bozdoğan’da dayanışma vurgusu: başkan Özel muhtarlarla bir araya geldi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya gelerek iş birliği ve ortak akılla hizmet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Bozdoğan’da dayanışma vurgusu: başkan Özel muhtarlarla bir araya geldi

Bozdoğan’da muhtarlar günü etkinliği:

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen program Hükümet Konağı bahçesinde çelenk sunumu ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından katılımcılar, Bozdoğan Belediyesi tarafından Gençlik Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Özel'in mesajı:

Programa katılan muhtarlara hitap eden Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ve çözmede muhtarların rolüne dikkat çekti. Özel, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve hizmet yolculuğumuzun en önemli yol arkadaşlarıdır. Hep birlikte Bozdoğan için çalışıyor, Bozdoğan için hizmet ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en yakından bilen muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Dayanışma ve ortak akılla ilçemizin her köşesine hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın detayları ve katılımcılar:

Etkinliğe Başkan Özel'in yanı sıra kurum ve daire müdürleri, Yeni Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Yalçın Çakır, MHP İlçe Başkanı Ömer Günaydın, CHP İlçe Başkanı Fikret Değer, Saadet Partisi İlçe Başkanı Talha Kahyaoğulları ile belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Kahvaltı sırasında muhtarlar, buluşma için Başkan Özel’e teşekkür ederek Bozdoğan’a hizmet etmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

BAŞKAN ÖZEL, MUHTARLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

BAŞKAN ÖZEL, MUHTARLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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