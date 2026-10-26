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Kayseri'de MHP teşkilatları saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, il teşkilatıyla muhtar ve esnaf buluşmaları, mahalle toplantıları yaparak yerel sorunları ele aldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'de MHP teşkilatları saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

saha çalışmasının genel çerçevesi:

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri teşkilatları, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy öncülüğünde il genelinde saha ziyaretlerini sürdürüyor. Program kapsamında muhtar buluşmaları, esnaf ziyaretleri, mahalle toplantıları ve istişare oturumları düzenlenerek vatandaşların beklenti ve talepleri doğrudan not alınıyor. Çalışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği ‘Yürütmede Erdoğan, Yasamada MHP; Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı’ formülünün yereldeki yansımalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

talas'taki muhtar kahvaltısı:

Talas İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltı programında muhtarlar ile bir araya gelindi. Toplantıya İsmail Özdemir'in yanı sıra MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve KAÇEP Başkanı Nurten Yelkara da katıldı. Görüşmelerde mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, altyapı ve yerel yönetimlerle iletişimin güçlendirilmesi konuları ön plana çıktı. Katılımcılar, taleplerin kayıt altına alındığını ve takip edileceğini belirtti.

muhtarlarla iletişim ve öncelikler:

Toplantıda muhtarların şikayet ve önerileri sistematik biçimde dinlendi. Yerel hizmetlerin planlamasında muhtarların rolünün artırılması ve taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi konusunda somut adımlar konuşuldu. Katılımcılar, iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptı.

yıldırım beyazıt mahallesi'nde mahalle meclisi:

Melikgazi ilçesinde düzenlenen Mahalle Meclisi toplantısında Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin sorunları ele alındı. Toplantıya MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, yönetim kurulu üyeleri ve Melikgazi Belediyesi meclis üyeleri katıldı. Muhtarlar ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde kayıt altına alınan talepler doğrultusunda çözüm yolları aranacağı ifade edildi.

Her iki merkezde yürütülen programların ortak hedefi, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak yerel öncelikleri belirlemek ve hızlı takip mekanizmaları oluşturmak olarak öne çıktı. Yetkililer, katılımcılara katkıları için teşekkür etti ve çalışmaların süreceğini bildirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR VE...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR VE MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KAYSERİ İL TEŞKİLATIYLA BİRLİKTE SAHADA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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