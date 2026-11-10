Polonya’da iki Ukraynalı rusya adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Tomasz Siemioniak, sosyal medya duyurusunda, iki Ukrayna vatandaşının Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından 3 Kasım'da Minsk Mazowiecki kentinde gözaltına alındığını bildirdi. İsimleri açıklanmayan 24 ve 25 yaşındaki şüpheliler hakkında, Rus istihbarat servislerinin talimatıyla faaliyet yürüttükleri iddiası öne sürüldü.

Gözaltı ve ileri sürülen suçlamalar:

Bakan Siemioniak, şüphelilerin Polonya'daki kritik altyapı ve askeri tesislere ilişkin keşif yaptıklarını ve bu tesislerin fotoğraflarını çektiğini belirtti. Ayrıca kişilerin bazı araçlara yönelik sabotaj eylemlerinde bulundukları iddia edildi. Yetkililer, araç plakalarının önceden Ukrayna ordusuna ait plakaları andıracak şekilde değiştirildiğini ve araçların kundaklanarak şüphelerin Ukrayna tarafına yönlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Ele geçen deliller ve yargılama süreci:

Araştırmalarda, şüphelilerin eylemleri karşılığında kripto para ile ödeme aldıkları tespit edildi. Evlerinde yapılan aramalarda veri depolama cihazları ile uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli, Polonya’ya karşı yabancı istihbarat servisi adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ay süreyle tutuklandı.

Yetkililer, iddianamenin tamamlanmasının ardından şüphelilerin alt sınırı 10 yıl hapis olmak üzere müebbet hapis cezası ile yargılanacaklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma ve iddianame hazırlama süreci devam ediyor.

POLONYA'DA RUSYA ADINA CASUSLUK YAPTIKLARI VE SABOTAJ DÜZENLEDİKLERİ İDDİASIYLA 2 UKRAYNA VATANDAŞI, ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI.