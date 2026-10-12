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Bozkır'da öğrencilere ağız sağlığı ve meyve desteği

Bozkır'da düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' etkinliğinde 24 okuldan 1.300 öğrenciye diş bakım malzemeleri ve mevsim meyveleri dağıtıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bozkır'da öğrencilere ağız sağlığı ve meyve desteği

Etkinlik kapsamı:

Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' temasıyla düzenlenen programda, ilçedeki köy ve mahalle okullarındaki öğrenciler hedeflendi. Toplam 24 ilköğretim ve ortaokul ziyaret edildi: Katıtaş, Derviş Çağlayan, Sorkun, Soğucak, Dereiçi, Söğüt, Üçpınar, Sarıoğlan, Hamzalar, Armutlu, Koçaş, Boyalı, Kuzören, Ayvalca, Kildere, Kuşca, Karayahya, Hisarlık, Yazdamı, Işıklar, Yelbeği, Hacılar, Remzi ve Demirci.

Hediyeler ve uygulama:

Etkinlik kapsamında 1.300 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine ağız ve diş sağlığını desteklemek amacıyla diş macunu, diş fırçası, ıslak mendil, peçete ve balon dağıtıldı. Ayrıca çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacıyla mevsim meyveleri olan muz, mandalina ve armut ikram edildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Mete, programın okulların ihtiyaç ve yaş gruplarına göre planlandığını belirtti. Mete, başta Kaymakam Enes Özkan olmak üzere etkinliğe katkı sağlayan kurum amirleri ve Bozkır esnafı'na teşekkür etti. Etkinliğin öğrencilerde ağız sağlığı bilincini artırmayı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını pekiştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

BİN 300 ÖĞRENCİYE AĞIZ VE DİŞ BAKIMI ÜRÜNLERİ HEDİYE EDİLDİ, MEVSİM MEYVELERİ...

BİN 300 ÖĞRENCİYE AĞIZ VE DİŞ BAKIMI ÜRÜNLERİ HEDİYE EDİLDİ, MEVSİM MEYVELERİ DAĞITILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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