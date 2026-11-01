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Edirne'de aileler sandık başında: Bulgaristan için oy kullandılar

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Başkonsoloslukta aileleriyle birlikte sandığa gidip oy kullandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Caner Şahin

Edirne'de aileler sandık başında: Bulgaristan için oy kullandılar

Sandıklar başkonsoloslukta kuruldu:

Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Edirne'deki Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar oylarını kullandı. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte gelerek hem vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini hem de seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Sandık başında aile birlikteliği:

Oy verme sırasında ailelerin birlikte hareket etmesi dikkat çekti. Onur Atik, kızı ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyleyerek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. Öykü Atik ise babası ve amcasıyla sabah erken saatlerde gelmelerine rağmen sandıklara ilginin yoğun olduğunu ifade etti. Özgür Atik de yeğeni ve ağabeyiyle oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini vurguladı.

Güvenlik önlemleri ve seçim takvimi:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sandık çevresinde önlemler aldı. Seçimin ikinci turuna, ilk turda adayların gerekli oy oranına ulaşamaması üzerine gidildi; ilk tur 25 Ekimde yapıldı ve ikinci tur 1 Kasımda gerçekleştirildi. İkinci turda İliyana Yotova - Kiril Valchev ile Andrey Gyurov - Georgi Kandev ikilileri yarışıyor. Bu seçim ülkenin cumhurbaşkanı ve cumbaşkanı yardımcısını belirleyecek.

Oy kullanan vatandaşlar, seçim sürecinin sakin ve düzenli geçmesinden memnuniyet duyduklarını, sonuçların Bulgaristan için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Edirne’de çifte vatandaşlar oylarını kullandı

Edirne’de çifte vatandaşlar oylarını kullandı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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