Şırnak'ta yollar ve dere ıslahıyla taşkın riski azaltılıyor

Şırnak'ta altyapı yatırımları sürüyor:

Şırnak'ta devletin yol ve dere ıslah yatırımları bölgede güven ve huzurun sağlanmasıyla paralel olarak devam ediyor. Kaynakların yönlendirildiği alanlarda ulaştırma altyapısı güçlendirilirken, taşkın ve sel riskini azaltmaya yönelik mühendislik çalışmaları da hız kazandı.

Beytüşşebap - Ayvalık köyü yolunda kapsamlı yenileme çalışmaları:

Beytüşşebap ilçesi ile Ayvalık köyü arasındaki 20 kilometrelik yol, daha önce tek şeritli olan yapısından çıkarılarak yeniden inşa ediliyor. Projede yolun yüzde 70'i tamamlandı; çalışmaların bu sezonda kalan kısımlar üzerinde yoğunlaşması planlanıyor. Yenileme çalışmaları, yerleşimlerin ulaşım konforunu ve bağlantı sürekliliğini artırmayı hedefliyor.

Habur Çayı'nda dere ıslahı ve taşkın önlemleri:

Yol yapımıyla eş zamanlı yürütülen çalışmalarda Habur Çayı boyunca dere ıslahı gerçekleştiriliyor. Sel sularının yola zarar vermemesi için duvar, taş ve beton uygulamaları yapılıyor; böylece hem yol hem de çevre yerleşimler için kalıcı tedbirler alınıyor. Proje kapsamında yapılan beton duvar ve taş duvar çalışmaları taşkın yönetimine katkı sağlıyor.

Yüklenici firma yetkilisi Hüseyin Ertan çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "İlçemizde 2 yıldır çalışmalarımız sürüyor. Yolun yüzde 70’ini tamamladık inşallah bu sezonda yolumuzun geriye kalan kısmı üzerinde çalışmalarımız sürecek. Yol yaparken aynı zamanda dere ıslah çalışmaları yapıyoruz sel ve taşkınlara karşı önlem alıyoruz. Yolumuz yüz yıllık bir proje duvarlarda beton çalışmaları yapıyoruz"

Yetkililer, proje tamamlandığında hem ulaşımda iyileşme hem de taşkın kaynaklı hasarların azaltılması yönünde somut kazanımlar elde edileceğini belirtiyor.

ŞIRNAK’TA DEVLETİN YATIRIMLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. HUZUR VE GÜVENİN SAĞLANDIĞI BÖLGELERDE YENİ YOLLAR YAPILIYOR. DERE ISLAH ÇALIŞMALARIYLA TAŞKIN VE SELE KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR.