Gebze'de Elmacık Deresi'ndeki kirlilik çözüm bekliyor

Elmacık Deresi'nde gözle görülen kirlilik:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Elmacık Deresi uzun süredir köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunuyla karşı karşıya. Tavşanlı Mahallesi Değirmenaltı Sokak hattında yaşayanlar, dere suyunda meydana gelen değişikliklerin aylardır devam ettiğini ve şikayetlere karşın kalıcı bir müdahale yapılmadığını belirtiyor.

Sorunun kaynağı olarak mahalle sakinleri sanayi atıkları, geri dönüşüm tesisleri ve bazı fabrikaları işaret ediyor. Bölgedeki iddialara göre arıtma sistemleri yetersiz veya hiç kullanılmadan atık su derelere veriliyor; bu durum hem çevre hem de insan sağlığı açısından risk oluşturuyor.

Mahallelinin iddiaları:

Uzun süredir sorunla mücadele ettiğini söyleyen Rıdvan Güvenç, derede kimyasal atıkların bırakıldığını savunuyor. Güvenç, "Bu dereye fabrikatörler, zenginler, geri dönüşüm tesisleri, bilmediğimiz birkaç tesis daha kimyasal atık bırakıyor" diyerek bölgedeki kaynaklardan gelen atık suların Elmacık Deresi'ne aktığını öne sürdü.

Güvenç, Pelitli, Tavşanlı, Gebze ve İMES bölgesinden gelen suların aynı havzaya yönlendirildiğini, geri dönüşüm tesisleri ve fabrikaların arıtma suyunu "arıtmadan boşalttığını" iddia etti. Bu iddialar, derenin köpürmesi, renk değişimleri ve rahatsız edici kokunun nedenleri olarak gösteriliyor.

Yetkililer ne dedi ve vatandaşın tepkisi:

Mahalleli tarafından yapılan ihbarlara ilişkin yetkililerin zaman zaman "Geliyoruz, kontrol ediyoruz, takip ediyoruz, bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde cevaplar verdiği aktarılıyor. Ancak saha gözlemleri ve mahalle sakinlerinin şikayetleri, sorunun yine de çözülmediğini gösteriyor.

Rıdvan Güvenç bu süreçte çeşitli zorluklar yaşadığını, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldığını ancak vazgeçmediğini belirtti: "Ben bunu paylaşmaya başladıktan sonra 50 kere başıma dert geldi. Yılmıyorum. Bu dere temizlensin, dereye atık atmasınlar, dereye kimyasal atmasınlar, yeter."

Vatandaşın talepleri ve çözüm beklentisi:

Mahallelinin talepleri arasında düzenli ve şeffaf denetimler, arıtma tesislerinin etkin çalışmasının sağlanması ve derenin kirlenmesine neden olan kaynakların tespit edilip yaptırımlarla karşılaşması yer alıyor. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı ve hızlı müdahale istiyor.

Güvenç kendisi için "çevre aktivisti" etiketi kullanılmasını reddediyor ve sözlerini "Ben çevre aktivisti değilim, çevresini, çoluğunu, çocuğunu düşünen bir vatandaşım" diye özetliyor. Amacının bölgenin temizlenmesi ve çocukların sağlığının korunması olduğunu vurguluyor.

Elmacık Deresi'ndeki kirlilik iddiaları ve mahalle sakinlerinin çağrıları, bölgedeki yetkililerin nasıl bir yol haritası oluşturacağına bağlı olarak daha geniş bir takip gerektiriyor. Şikayetlerin devam etmesi durumunda hem hukuki hem de çevresel süreçlerin nasıl ilerleyeceği yakından izlenecek.

RIDVAN GÜVENÇ