Sorgum-sudan otunda bereket: Körfez'de ikinci üründen yüksek silaj verimi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde pilot olarak yürütülen Sorgum-Sudan Otu Projesi, ikinci ürün uygulamasında yüksek verim sağlayarak dikkat çekti. Sevindikli Mahallesi'nde çiftçi İbrahim Demirel'e verilen 10 kilogram tohum, haziran ayında 12 dönümlük araziye ekildi ve yaklaşık dört ay içinde hasat aşamasına geldi. Araziden yaklaşık 10 ton civarında silaj elde edilmesi bekleniyor.

Projenin kapsamı ve amaçları:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen proje, Körfez'de de uygulamaya kondu. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, kentte yaklaşık 130 bin büyükbaş ve 110 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu hatırlatarak, yem üretiminin sürdürülebilirliği ve girdi maliyetlerinin düşürülmesinin önemine dikkat çekti. Özerdem, projenin Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 7 ilçede 65 mahallede uygulandığını ve iklim değişikliği ile su kıtlığının arttığı bir dönemde daha az su isteyen ürünlerin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Tanıtım programı ve yerel değerlendirmeler:

Projenin sonuçlarının değerlendirildiği tanıtım programına Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Sarıkaya, Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Sarıkaya, pilot uygulamanın elde edilen verim açısından kendileri için sürpriz olduğunu belirterek projeyi uygulayan çiftçiyi tebrik etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Söğüt, sorgum-sudan otunun tarım ve hayvancılık için önemli bir alternatif olduğunu söyleyerek üretimin verimli, ekonomik ve sürdürülebilir olmasının önemine değindi ve "Çiftçilerimiz başımızın tacı" ifadesiyle üreticilere destek vereceklerini vurguladı. Kaymakam Kalkar ise ilçenin tarımsal geçmişine işaret ederek toprağın işlenmesinin ve üretimin sürdürülmesinin bölge gelişimi için kritik olduğunu belirtti: "Toprağın işlenmesi çok önemli."

Uygulamada dikkat çeken unsurlardan biri de ürünün su ihtiyacının düşük olması ve zararlılardan (haber metninde belirtildiği üzere domuz zararının olmaması) olumsuz etkilenmemesiydi. Bu özellikler, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde sorgum-sudan otunu cazip bir alternatif haline getiriyor.

Projenin uygulandığı arazinin sahibi İbrahim Demirel, ekimi haziran ayında yaptıklarını, yaklaşık dört ay içinde verim aldıklarını ve sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Demirel, "Çok bereketli bir ürün oldu. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi. Programın sonunda Demirel'e plaket takdim edildi.

Pilot uygulamanın elde ettiği verim, bölgedeki tarımsal alanların daha etkin kullanımı, yem arzının güçlendirilmesi ve su tasarrufunun sağlanması hedefleri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Körfez'deki sonuçlar, projenin benzer alanlarda yaygınlaştırılması yönündeki planlar için referans teşkil edebilir.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE PİLOT OLARAK UYGULANAN SORGUM-SUDAN OTU PROJESİ, YÜKSEK VERİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ.