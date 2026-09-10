Gazipaşa'da cadde üzeri zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

Yenimahalle caddesinde çarpışma sonrası araçlar savruldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde ilerleyen iki araç çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ters döndü ve yol kenarındaki park halindeki ticari araç zarar gördü. Olay, Yenimahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın seyri:

Edinilen bilgiye göre; Adil U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil ile Murat K. yönetimindeki 07 UM 137 plakalı kamyonet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarparak durdu. Çarpışmanın etkisiyle 42 BAT 41 plakalı otomobil savrularak ters döndü; kazada toplam üç araçta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve inceleme:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 1 kişi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerindeki hasar ve araçların pozisyonu, soruşturma kapsamında değerlendirilecek; yetkililer görgü tanıklarının beyanları ile araçların sürüş ve fren izlerini inceleyerek kazanın nedenine ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini belirtebilir.

Kamyonet ile çarpışan otomobil ters döndüğü kaza kamerada: 1 yaralı