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Dülük tünelinde iskelenin esnemesi bir işçinin ölümüne yol açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitleyen demir ve iskelelerin esnemesi sonucu işçiler demir ile iskele arasına sıkıştı; 1 işçi öldü, 5 yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dülük tünelinde iskelenin esnemesi bir işçinin ölümüne yol açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Dülük tünelinde iş kazası

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Tüneli inşaatında, betonu sabitlemek için kullanılan demir ile iskelenin esnemesi sonucu bir iş kazası meydana geldi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, tünel içinde çalışan işçiler demir ve iskele arasına sıkıştı. Kazanın oluş biçimiyle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir göçük olmadı; kaza, betonu sabitlemek için kullanılan elemanların esnemesine bağlı sıkışma sonucu gerçekleşti.

Olay sırasında bir işçi kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanlar AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan biri ağır durumda hastaneye sevk edildi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

müdahale ve valilik açıklaması:

Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve ekipler koordineli şekilde müdahale etti. Gaziantep Valiliği açıklamasında, tünelde göçük olmadığı; kazanın betonu sabitleyen demir ve iskelenin esnemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve yerinde inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tünelde çalışan işçiler demir ile iskele arasına sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tünelde çalışan işçiler demir ile iskele arasına sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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