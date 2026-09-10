Düzce'de öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi yaklaşım aktarıldı

Düzce'de hizmet içi eğitimle yeni modelin okul öncesi yansımaları tartışıldı

Düzce'de düzenlenen hizmet içi eğitim programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul öncesi eğitim süreçlerine etkileri ele alındı. Eğitimler Zaid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi ve programa katılan öğretmenlerle doğrudan uygulama paylaşımları yapıldı.

Eğitimin odağı:

Program kapsamında, öğretmenlerle modelin okul öncesi döneme yansıyan temel ilkeleri üzerinde duruldu. Oturumlarda özellikle çocukların çok yönlü gelişiminin desteklenmesi, günlük öğrenme pratikleri ve sınıf içi uygulama örnekleri tartışıldı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de etkinlikte yer alarak öğretmenlerle değerlendirmelerde bulundu.

Amaç ve beklentiler:

Yetkililer, programın amacını öğretmenlerin güncellenen eğitim yaklaşımlarına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirmek olarak özetledi. Eğitimlerde öğretmenlerin rolü, yeni modelin okul öncesi uygulamalarına adaptasyonu ve pratik yöntemlerin sınıfa aktarılması üzerine görüş alışverişi sağlandı.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen hizmet içi eğitimle öğretmenlerin hem teorik hem de uygulamalı bakış açılarının geliştirilmesi hedeflendi; katılımcılar deneyim paylaşımı ve örnek çalışmalar üzerinden modelin uygulanabilirliğini değerlendirme imkânı buldu.

DÜZCE’DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.