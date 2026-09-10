Dolar 48,4899 +0,01%
Euro 56,5016 0,00%
Bist 14.426,84 -0,54%
Altın Gram 6.893,05 -0,88%
EUR/USD 1,1628 -0,09%
Brent Petrol 102,36 +1,14%
--°

Maltepe kent orkestrası Feyzullah mahallesinde nostalji dolu gece sundu

Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, 'Sandalyeni Kap Gel' konseriyle Feyzullah Mahallesi Barış Manço Parkı'nda 1990'lar pop ve cazıyla nostalji yaşattı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Maltepe kent orkestrası Feyzullah mahallesinde nostalji dolu gece sundu

Maltepe Belediyesi kent orkestrası Feyzullah mahallesinde sahne aldı:

Maltepe Belediyesi’nin eylül ayında ilçenin mahallelerinde ücretsiz düzenlediği Açık Hava Konserleri programının üçüncü durağı, Feyzullah Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı oldu. Kent Orkestrası, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yaz boyu süren açık hava etkinliklerini eylülde de sürdürdüğünü gösterdi.

Etkinlik, 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla organize edildi; aileler ve komşular parklarda buluşup müzik eşliğinde akşamı değerlendirdi. Mahalle halkı, orkestra eşliğinde hem güncel hem de nostaljik ezgilere ortak oldu.

Katılımcılar ve repertuar:

Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, konser programında 1990'lı yılların sevilen ve unutulmayan Türkçe pop ve caz şarkıları'na ağırlık vererek dinleyicilere nostalji dolu bir gece sundu. Repertuar, mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler aldı ve konser boyunca katılımcılar müziğe eşlik etti.

Güz konserleri programı devam ediyor:

Orkestra, açık hava konserleri serisini kapatma konseri için son olarak 10 Eylül Perşembe saat 20.00'de Altayçeşme Mahallesi Cemal Süreyya Parkı'nda sahne alacak. Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz konser programı, ilçede kültür ve sosyalleşmeyi desteklemeye devam ediyor.

MALTEPE BELEDİYESİ’NİN EYLÜL AYINDA İLÇENİN MAHALLELERİNDE ÜCRETSİZ DÜZENLEDİĞİ AÇIK HAVA...

MALTEPE BELEDİYESİ’NİN EYLÜL AYINDA İLÇENİN MAHALLELERİNDE ÜCRETSİZ DÜZENLEDİĞİ AÇIK HAVA KONSERLERİ’NİN DÜN AKŞAMKİ DURAĞI FEYZULLAH MAHALLESİ’NDEKİ BARIŞ MANÇO PARKI OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da bozkırın eşsiz sesi Manarbek Erzhanov anıldı
images

Kayseri tespih geleneğini yaşatmak için ölçü ve sabrı öğretiyor
images

Sinop’un tarihi mirası Fetih Müzesi ile geleceğe taşınıyor
images

Mühürden pirinç tanesine: Yozgatlı hezarfenin hat mirası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler

Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme

Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı