Maltepe kent orkestrası Feyzullah mahallesinde nostalji dolu gece sundu

Maltepe Belediyesi kent orkestrası Feyzullah mahallesinde sahne aldı:

Maltepe Belediyesi’nin eylül ayında ilçenin mahallelerinde ücretsiz düzenlediği Açık Hava Konserleri programının üçüncü durağı, Feyzullah Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı oldu. Kent Orkestrası, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yaz boyu süren açık hava etkinliklerini eylülde de sürdürdüğünü gösterdi.

Etkinlik, 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla organize edildi; aileler ve komşular parklarda buluşup müzik eşliğinde akşamı değerlendirdi. Mahalle halkı, orkestra eşliğinde hem güncel hem de nostaljik ezgilere ortak oldu.

Katılımcılar ve repertuar:

Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, konser programında 1990'lı yılların sevilen ve unutulmayan Türkçe pop ve caz şarkıları'na ağırlık vererek dinleyicilere nostalji dolu bir gece sundu. Repertuar, mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler aldı ve konser boyunca katılımcılar müziğe eşlik etti.

Güz konserleri programı devam ediyor:

Orkestra, açık hava konserleri serisini kapatma konseri için son olarak 10 Eylül Perşembe saat 20.00'de Altayçeşme Mahallesi Cemal Süreyya Parkı'nda sahne alacak. Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz konser programı, ilçede kültür ve sosyalleşmeyi desteklemeye devam ediyor.

MALTEPE BELEDİYESİ’NİN EYLÜL AYINDA İLÇENİN MAHALLELERİNDE ÜCRETSİZ DÜZENLEDİĞİ AÇIK HAVA KONSERLERİ’NİN DÜN AKŞAMKİ DURAĞI FEYZULLAH MAHALLESİ’NDEKİ BARIŞ MANÇO PARKI OLDU.