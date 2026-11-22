Bozova'da operasyonun detayları:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe jandarma ekipleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın yükü ve belgeler incelendi.

Ele geçirilen eşya ve miktar:

Aramada toplam 155 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tespit edilen tütün mamullerine el konularak muhafaza altına alındı.

Gözaltı ve yaptırım:

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye yönelik idari işlem kapsamında 36 bin 709 TL para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları bölgede devam ediyor; olayla ilgili soruşturma ve idari işlemler sürüyor.

BOZOVA’DA DURDURULAN ARAÇTA 155 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ