Bozova'da operasyonun detayları:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe jandarma ekipleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın yükü ve belgeler incelendi.
Ele geçirilen eşya ve miktar:
Aramada toplam 155 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tespit edilen tütün mamullerine el konularak muhafaza altına alındı.
Gözaltı ve yaptırım:
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye yönelik idari işlem kapsamında 36 bin 709 TL para cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları bölgede devam ediyor; olayla ilgili soruşturma ve idari işlemler sürüyor.
BOZOVA’DA DURDURULAN ARAÇTA 155 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
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