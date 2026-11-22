operasyon detayları:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
yakalama yeri ve şahıs bilgisi:
Hırsızlık suçundan aranan M.B., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışma sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı.
son işlem ve hukuki süreç:
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmaların Jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.
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