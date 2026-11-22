Otogar zabıta ekipleri denetimleri yoğunlaştırdı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Otogar Zabıta ekipleri, ilçeler ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, servis araçlarının belirlenen noktalarda yolcu alıp bırakıp bırakmadığının tespit edilmesi ve uygunsuz uygulamaların engellenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Denetim kapsamı ve uygulama:

Kontroller sırasında ekipler, araçların belirlenen yolcu indirme ve bindirme noktalarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Belediye yetkilileri, belirlenen alanlar dışında yolcu indirilmesi veya bindirilmesinin hem trafik akışını olumsuz etkilediğini hem de yolcu güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguluyor. Denetimler, şehir içi trafik düzeninin korunması ve vatandaşların güvenli seyahat etmesi hedefiyle planlanıyor.

Vatandaş iletişimi ve devam eden çalışmalar:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım düzeninin korunması amacıyla denetimlerini sürdüreceklerini belirtiyor. İlçe servisleriyle ilgili talep, öneri ve şikâyetlerini iletmek isteyen vatandaşlar, ALO 153 İç Çağrı Merkezi aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaşabiliyor. Yetkililer, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve uyumsuzlukların tespit edilmesi halinde gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Denetimlerin hedefi, kısa vadede trafik sıkışıklığını azaltmak ve uzun vadede toplu taşıma hizmetlerinin güvenilirliğini artırmak olarak öne çıkıyor. Vatandaşların belirlenen durak ve güzergâhlara uyması, uygulamanın etkinliğini yükseltecek önemli bir unsur olarak gösteriliyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI OTOGAR ZABITA EKİPLERİ, İLÇELER İLE KENT MERKEZİ ARASINDA YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.