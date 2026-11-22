Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine yapılan inceleme:

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Cadde üzerinde yapılan kavga ihbarı, bölgeye sevk edilen polis ekiplerini harekete geçirdi. Caddeye intikal eden ekipler çevrede detaylı bir araştırma başlattı.

polis ekiplerinin arama çalışması:

Ekipler cadde ve çevresinde yaptıkları incelemede herhangi bir kavga eden şahsa veya kavgaya dair belirgin bir inteke rastlamadı. Polis, olay yerinde bir süre daha araştırmalarını sürdürdü ancak somut bir bulguya ulaşılamadı.

bölgede son durum ve ekiplerin ayrılışı:

Yapılan arama ve incelemeler sonucunda kavga izine rastlanmadığı değerlendirilince ekipler bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili mevcut bulgu bulunmaması nedeniyle polis, normal görev akışına dönerek bölgedeki devriye ve denetimlerine devam etti.

ESKİŞEHİR’DE KAVGA İHBARI POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRİRKEN, POLİSİN BAHSE KONU ÇEVREDE YAPTIĞI ARAŞTIRMADA HERHANGİ BİR İZE RASTLANAMADI