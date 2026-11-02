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Bozüyük müftülüğü personeline psikolojik ilk yardım eğitimi

Bozüyük’te müftülük personeline, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlarda psikolojik ilk yardım eğitimi verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük müftülüğü personeline psikolojik ilk yardım eğitimi

Bozüyük’te müftülük personeline psikolojik ilk yardım eğitimi

Bozüyük Müftülüğünde düzenlenen eğitimde, görevli personele afet ve acil durumlarda bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına doğru yaklaşma becerileri kazandırılması hedeflendi. Program, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

eğitimin içeriği:

Eğitimde, afetlerden etkilenen bireylere yönelik psikolojik ilk yardımın önemi, doğru iletişim yöntemleri ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanmasına ilişkin temel ilkeler anlatıldı. Katılımcılara kriz anlarında güven verici yaklaşım, etkin dinleme, ihtiyaç belirleme ve uygun yönlendirme pratikleri üzerinde bilgi verildi.

müdürün vurgusu:

Nejat İlhan afet ve acil durumlarda psikolojik desteğin önemine dikkat çekti. İlhan, "Afetlerden etkilenen bireylerin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ihtiyaçlarının da karşılanması büyük önem taşıyor. Bu süreçte doğru yaklaşım yöntemlerinin bilinmesi ve ihtiyaç duyan kişilere zamanında destek verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda toplumda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Eğitim, hizmet veren kurumların sahadaki müdahale ve yönlendirme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor ve katılımcıların afet sonrası destek süreçlerinde rol almaya hazırlanması hedefleniyor.

MÜFTÜLÜK PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ

MÜFTÜLÜK PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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