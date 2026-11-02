Kütahya'da emniyetin kıdemlileri anılarda buluştu

buluşma ve katılımcılar:

Kütahya Polis Emeklileri Derneği tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Yemeği programında emekli emniyet mensupları bir araya geldi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, il protokolü, Kütahya Polis Emeklileri Derneği yönetimi ve çok sayıda emekli emniyet mensubu katıldı.

anılar ve mesleki tecrübeler:

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte emekli emniyet mensupları, meslek hayatlarına ilişkin hatıralarını ve edinilen tecrübeleri paylaştı. Sohbetlerde mesleğin zorlukları, dayanışma örnekleri ve unutulmaz anlar konuşuldu; katılımcılar arasında duygu ve saygı öne çıktı.

teşekkür ve temenniler:

Programda söz alan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaparak ülkeye hizmet eden emekli personele teşekkür etti. Kahveci, emekli emniyet mensuplarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik temennisinde bulundu. Dernek yönetimi de etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Yemek, eski meslektaşların deneyimlerini tazelediği, anılarını paylaştığı ve geleceğe yönelik iyi dileklerin iletildiği bir buluşma olarak sona erdi.

KÜTAHYA’DA POLİS EMEKLİLERİ BİRLİK VE BERABERLİK YEMEĞİNDE BULUŞTU