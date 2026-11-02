Çivril, Denizli'nin kan bağışında öne çıkan ilçe oldu

Denizli’de kan bağışına en çok katkı sağlayan ilçe olan Çivril, vatandaşların duyarlılığı sayesinde Türk Kızılay ekiplerinin sık sık uğradığı bir merkez haline geldi. İlçe ve kırsal mahallelerden gelen yoğun katılım, düzenlenen kampanyaların düzenli olarak tekrarlanmasını sağlıyor.

kan bağışında öne çıkan rakamlar:

Çivril Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Asım Zeybek ilçede ve kırsal mahallelerde kan bağışına gösterilen ilginin yüksek olduğunu belirtti. Daha önce İsmail Özcan İlkokulu’nda düzenlenen kampanyada 100 ünite kan toplandığı hatırlatıldı. Zeybek, ülke genelinde kan ihtiyacının yaklaşık %95’inin Türk Kızılay tarafından karşılandığını ve acil durumlarda doğrudan donörden hastaya yapılan bağışlarla ihtiyaçların giderildiğini ifade etti.

sosyal yardım ve aşevi hizmetleri:

Kızılay’ın sosyal yardım faaliyetleri de ilçede dikkat çekiyor. Zeybek, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli nakdi yardım ve gıda kolisi desteğinin sürdürüldüğünü, ayrıca Çivril’deki aşevinde günlük 1.300 kişilik yemek hazırlandığını ve bu yemeklerin 265 farklı noktaya ulaştırıldığını vurguladı. Hizmetin, Çivril Belediyesi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Çivril’in kan bağışındaki başarısının ilçe için gurur verici olduğuna değinen Zeybek, dünya kan bağışı rekortmeninin İzmir’de yaşadığını ancak aslen Çivrilli olduğunu hatırlattı ve kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Yerel duyarlılık ve kurumlar arası iş birliği sayesinde Çivril, hem kan stoklarına katkı veriyor hem de sosyal yardım hizmetlerini sürdürülebilir kılıyor; bu yaklaşım, bölgedeki dayanışma kültürünün somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

KAN BAĞIŞI