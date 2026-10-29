Bozüyük'te gece yarısı arkadan çarpma: kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza detayları:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Poyra mevkiinde Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Bozüyük istikametinde dün gece meydana gelen kazada, kamyon önünde seyreden tıra ve dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçları kullanan M.E.E. ile tır sürücüsü Ş.Y. yer aldı.

ilk müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.E.E.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından M.E.E., Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE KAMYONUN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.