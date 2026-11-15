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Bozüyük'te geleceğe yatırım: yapımı süren okullar yerinde incelendi

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bozüyük'te 24 derslikli ilkokul ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatlarını inceledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bozüyük'te geleceğe yatırım: yapımı süren okullar yerinde incelendi

Bozüyük'te geleceğe yatırım: yapımı süren okullar yerinde incelendi

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bozüyük ilçesindeki eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programda hem yapımı süren projeler hem de mevcut eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

incelemeler ve projelerin durumu:

İl müdürü Şimşek, ilk olarak yapımı süren 24 derslikli ilkokul ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin inşaat alanlarını gezdi. Yetkililerden projelerin son durumu, iş programı ve yapım aşamasındaki teknik detaylar hakkında bilgi aldı; inşaatların yerinde incelenmesiyle ilerleyişin hız ve kalitesi yakından gözlemlendi.

okul ziyaretleri ve görüş alışverişi:

Şimşek, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Bozüyük Öğretmen Bekir Aral İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretlerde İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik de yer aldı.

İl Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretin amacını şu sözlerle aktardı: "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz. Bilecik genelinde eğitim altyapımızı güçlendirmek ve eğitim kalitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

Yetkililer, hem tamamlanan hem de inşa halinde olan projelerin takibinin süreceğini, yerel ihtiyaçlara göre önceliklendirme yapılarak eğitim altyapısının güçlendirileceğini bildirdi.

BİLECİK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK (ORTADA), 24 DERSLİKLİ İLKOKUL İLE MİMAR SİNAN...

BİLECİK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK (ORTADA), 24 DERSLİKLİ İLKOKUL İLE MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN İNŞAAT ALANLARINI GEZDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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