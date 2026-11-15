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Üniversitelilere tarihte ilk: Manisa'dan 26 milyon 16 bin lira eğitim desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihinde ilk kez 2025-2026 döneminde bin 444 öğrenciye toplam 26 milyon 16 bin TL eğitim desteği sağladı; 2026-2027 başvuruları inceleniyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üniversitelilere tarihte ilk: Manisa'dan 26 milyon 16 bin lira eğitim desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik önceliğiyle hayata geçirdiği Üniversite Eğitim Desteğiyle gençlerin eğitim giderlerine katkı veriyor. Belediye, tarihindeki ilk uygulamayla 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik kapsamlı bir mali destek sağladığını açıkladı.

destek tutarı ve dağılımı:

Açıklamaya göre 2025-2026 döneminde bin 444 öğrenciye toplam 26 milyon 16 bin lira ödeme gerçekleştirildi. İlk aşamada 1.444 öğrenciye kişi başı 6 bin TL olmak üzere toplam 8 milyon 688 bin TL, ikinci aşamada ise kişi başı 12 bin TL olmak üzere toplam 17 milyon 328 bin TL aktarıldı. Belediyenin hedefi, fırsat eşitliğini destekleyerek öğrencilerin ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek olarak belirtildi.

başvuru süreci ve değerlendirme:

Geçtiğimiz dönem için 5 bin 250 başvuru arasından şartları sağlayan ve ikametgahı Manisa'da bulunan ön lisans, lisans ve yüzde 100 burslu vakıf üniversitesi öğrencilerine ödeme yapılmıştı. Yeni 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için ise 10.989 başvuru alındı ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra destek ödemeleri hak sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Manisa’da hiçbir gencimiz öğrencilik yolunda yalnız değil, biz varız" ifadesini kullanarak belediyenin gençlere destek kararlılığını vurguladı. Dutlulu, 2026-2027 dönemi başvurularının titizlikle değerlendirildiğini ve gençlerin hayallerine ortak olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Belediyenin uygulaması, yerel yönetimler nezdinde eğitime yönelik kaynakların doğrudan gençlere aktarılması açısından Manisa tarihinde bir ilk olarak öne çıkıyor ve benzer girişimlerin sürdürülebilirliğine ilişkin beklentileri canlı tutuyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM GİDERLERİNE KATKI SUNMAK VE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM GİDERLERİNE KATKI SUNMAK VE AİLELERİN EKONOMİK YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE EĞİTİM DESTEĞİ İLE GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR. BÜYÜKŞEHİR TARİHİNDE BİR İLK OLAN DESTEKLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, "MANİSA’DA HİÇBİR GENCİMİZ ÖĞRENCİLİK YOLUNDA YALNIZ DEĞİL, BİZ VARIZ" DEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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