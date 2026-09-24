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Bozüyük'te kapalı semt pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük'te polis, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda 78 vatandaşa sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Çağrı Hattı kullanımı konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te kapalı semt pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük'te bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Çalışmanın amacı, sahte para ve dolandırıcılık girişimlerine karşı farkındalığı artırmak ve doğru ihbar yöntemlerini hatırlatmaktı.

kimler katıldı ve hangi konular işlendi:

Polis ekipleri toplam 78 vatandaşa sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı hakkında uygulamalı açıklamalar yapıldı ve vatandaşların hangi durumlarda ihbarda bulunmaları gerektiği anlatıldı.

dağıtılan materyaller ve dikkat edilmesi gerekenler:

Ekiplere ait görevliler, bilgilendirmenin bir parçası olarak broşürler dağıttı ve günlük hayatta karşılaşılabilecek sahte para belirtileri ile dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek basit tedbirleri paylaştı. Polisler, alışveriş ve para kabulü sırasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

polis yetkililerinin çağrısı:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 numaralı hattı arayarak ihbarda bulunmalarını ve kişisel güvenlik konusunda gerekli tedbirleri almalarını istedi.

BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI

BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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