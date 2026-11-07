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Bozüyük'te narkotik operasyonu: iki kişi gözaltında

Bozüyük'te operasyonda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin ele geçirip 2 kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te narkotik operasyonu: iki kişi gözaltında

Bozüyük'te narkotik operasyonu: iki kişi gözaltında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarıyla ilgili işlem ve kayıt çalışmaları yetkililerce sürdürülüyor.

soruşturma ve işlemler:

Olayla ilgili olarak, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Gelişmelerle ilgili bilgilerin yetkili birimler tarafından paylaşılacağı belirtildi.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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