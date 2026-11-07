Bozüyük'te narkotik operasyonu: iki kişi gözaltında
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada operasyon gerçekleştirildi.
ele geçirilen maddeler:
Yapılan aramalarda muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarıyla ilgili işlem ve kayıt çalışmaları yetkililerce sürdürülüyor.
soruşturma ve işlemler:
Olayla ilgili olarak, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Gelişmelerle ilgili bilgilerin yetkili birimler tarafından paylaşılacağı belirtildi.
BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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